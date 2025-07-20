Геленджик вошел в топ-10 российских курортов после открытия аэропорта

После возобновления авиасообщения с Геленджиком спрос на отдых на этом направлении вырос на 30–50%. По данным сервисов бронирования, город сразу поднялся с 16-го на 9-е место в рейтинге популярных летних курортов России, уступив только Сочи и Сириусу.

С 9 по 17 июля количество бронирований отелей в Геленджике увеличилось на 30%, а продажи туров — на 26,7%. Авиакомпании, включая «Аэрофлот» и S7, уже запустили рейсы. При этом билеты пока стоят дороже, чем в Сочи: перелет из Москвы в Геленджик и обратно обойдется в 56,4 тыс. руб. против 25,8 тыс. руб.

Рост туристического потока затронул и соседние курорты — Анапу, Джубгу и Кабардинку, где спрос вырос на 14–33%. Однако цены пока повысились незначительно: средняя стоимость недельного тура в Геленджик поднялась на 4,1%, до 28,1 тыс. руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Деньги, упавшие с неба».