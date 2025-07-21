Площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла почти 4 тысяч гектаров

В Красноярском крае площадь лесных пожаров за сутки увеличилась на 1,3 тыс. га до 3,9 тыс. га. По состоянию на утром 21 июля, в регионе действуют 14 очагов возгорания в Тунгусско-Чунском, Байкитском, Эвенкийском, Туруханском лесничествах, сообщает краевой лесопожарный центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В устранении пожаров задействовано более 500 человек и 42 единицы техники. «Для патрулирования и оперативной переброски сил применяют авиацию»,— говорится в сообщении

Как писал «Ъ-Сибирь», с середины июля в лесах Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации «в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, а также высокой грозовой активностью».

Александра Стрелкова