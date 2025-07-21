В Ростовской области достроят предприятие по производству аминокислот

Компания «Росхим» привлекла почти 21 млрд руб. на завершение строительства завода «Донские биотехнологии» («Донбиотех») под Волгодонском. Соглашение о сотрудничестве между владельцем актива и «Альфа-банком» было подписано в рамках Петербургского экономического форума, сообщает «Город N».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По информации пресс-службы «Альфа-банка», «Росхим» воспользуется двумя льготными механизмами финансирования: государственной поддержкой по программе Минпромторга и механизмом технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТСиСАЭ). Проекты, признанные соответствующими этой категории, получают особые условия кредитования для снижения нагрузки на капитал.

«Это первая сделка проектного финансирования с группой «Росхим» в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения о стратегическом партнерстве. Мы также планируем сотрудничество и по другим проектам компании в разных регионах России»,— приводятся в сообщении слова директора крупного и среднего бизнеса «Альфа-банка» Владимира Воейкова.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что завод рассчитан на ежегодный выпуск до 90 тыс. т совокупно двух форм L-лизинга — незаменимой аминокислоты для животноводства. Одна из форм — моногидрохлорид — ранее не изготавливалась в России и импортировалась из Китая. Предполагается, что «Донбиотех» сможет производить до 40,5 тыс. т этой аминокислоты.

Валентина Любашенко