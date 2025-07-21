«Аэрофлот» корректирует расписание из-за ограничений в Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) сообщила, что продолжает корректировать расписание рейсов из-за ограничений в аэропорту Шереметьево 20 и 21 июля.

Компания напомнила, что оформить обращение на возврат или перебронирование билета нужно по месту покупки: на сайте через форму обратной связи, в контакт-центре, офисе продаж или у агента. Кассы авиакомпании в Шереметьево временно не осуществляют возврат. Авиакомпания заверила, что «делает все возможное для скорейшего восстановления расписания полетов».

По данным Минобороны, сегодня за ночь силы ПВО сбили над Московской областью 23 БПЛА, в том числе 15 летевших на столицу. На фоне атаки приостанавливали работу аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Вчера Шереметьево четыре раза за день приостанавливал работу. Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что ни аэропорты, ни авиакомпании не могут предугадать введение плана «Ковер», из-за которого задерживают и отменяют рейсы.