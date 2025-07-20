Аэропорт Шереметьево в четвертый раз за день приостановил работу

Росавиация сообщила, что московский аэропорт Шереметьево вновь приостановил прием и отправку самолетов. Ограничения вводятся в четвертый раз за день.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Внуково. В течение дня прием и отправку самолетов также приостанавливали Домодедово и Жуковский.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с начала суток на подлете к Москве уничтожены 29 беспилотников. По данным Минобороны, с 23:30 19 июля до 20:00 20 июля силы ПВО сбили 35 БПЛА в Подмосковье.