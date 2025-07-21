«Банк Дом.РФ» выделит почти 9 млрд рублей на строительство трех отелей на Кубани

Банк «Дом.РФ» заключил кредитные соглашения на общую сумму 8,7 млрд руб. для финансирования строительства трех гостиничных комплексов на территории Краснодарского края. Об этом сообщает «РБК Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проекты реализуются в рамках программы льготного кредитования туристической инфраструктуры, курируемой Министерством экономического развития РФ. Как уточнили в организации, новые гостиницы будут включать в себя 454 номера.

Как пояснила директор направления «Туризм» Банка «Дом.РФ» Анна Маликова, все три проекта находятся в Южном федеральном округе и нацелены на развитие внутреннего туризма. Соглашения заключены по итогам отбора, проходившего с декабря 2024 года по март 2025 года.

По данным банка, к середине января на финансирование туристических объектов в Южном федеральном округе, включая Краснодарский край и регионы Северного Кавказа, поступили заявки на сумму свыше 30 млрд руб. Общий объем льготного кредитования в рамках действующей программы превышает 100 млрд руб. Большинство поданных заявок касалось строительства гостиниц, при этом более 60% объектов заявлены в категории 5 звезд, около 30% — 4 звезд, также предусмотрено развитие придорожной инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков