В Усть-Лабинском районе на 60 суток приостановили работу свалки

Суд приостановил деятельность полигона твердых коммунальных отходов в поселке Двубратский Краснодарского края на 60 суток. Основанием стали материалы внеплановой проверки, проведенной Росприроднадзором после очередного возгорания на объекте. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Эксплуатацию полигона в Усть-Лабинском районе осуществляет ООО «ТрансАльянс-Юг». Объект неоднократно привлекал внимание надзорных органов — только в 2024 году здесь было зафиксировано не менее трех случаев возгорания.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Вячеслав Рыжков