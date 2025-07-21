В июне на Кубани выдали ипотек почти на 12 млрд рублей

В России, согласно данным Объединенного кредитного бюро, в июне 2025 года банки выдали 65,37 тыс. ипотечных кредитов на сумму 289,61 млрд руб., что на 63 и 65% ниже показателей июня прошлого года соответственно. Средний чек по кредиту снизился почти на 300 тыс. руб., до 4,43 млн руб., а средний срок ипотечного займа сократился с 272 до 262 месяцев. На Кубани выдали ипотек почти на 12 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На фоне майских данных по стране зафиксирован незначительный рост: количество выданных кредитов увеличилось на 4%, объем — на аналогичную величину. В мае было оформлено 62,85 тыс. ипотек на 278,86 млрд руб. Средний размер кредита практически не изменился, составив 4,44 млн руб., а срок вырос на месяц — до 261 месяца.

По итогам первого полугодия 2025 года совокупный объем ипотечного кредитования составил 1,46 трлн руб. — на 51% ниже уровня января—июня 2024 года. Количество выданных кредитов снизилось на 52%, до 330,48 тыс., что эквивалентно в среднем 243,13 млрд руб. в месяц. Годом ранее банки выдавали в среднем 496,51 млрд руб. ежемесячно.

В региональном разрезе лидером по объему выдачи в июне осталась Москва, где было выдано 5,37 тыс. ипотек на сумму 37,63 млрд руб., что на 4% выше майских значений. Далее следуют Московская область (23,84 млрд руб., прирост в объеме отсутствует), Санкт-Петербург (16,71 млрд руб., снижение на 4%), Краснодарский край (11,76 млрд руб., рост на 9%) и Татарстан (10,03 млрд руб., +3%).

Вячеслав Рыжков