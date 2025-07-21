В Ростовскую область вернется жара до +38° в середине рабочей недели

По данным Росгидрометцентра прохладная погода в Ростовской области продержится до середины рабочей недели, со среды вернется жара до +38° С. Дождей не ожидается

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Так, в понедельник и вторник температура воздуха в дневные часы будет держаться в пределах +29°С…+31°С, ночью — +19°С…+21°С при слабом южном ветре до 5 метров в секунду.

В среду, 23 июля температура воздуха резко вырастет до +38°С днём, ночью прохладнее — до +21°С ветер сменит направление на западное, его скорость будет достигать 8 м/с. Такая же погода сохранится и в четверг, 24 июля.

В конце рабочей недели температура воздуха вновь опустится до нормальных значений — +30°С днём и +19°С ночью.

Наталья Белоштейн