Отдыхающих в Турции предупредили о риске заражения двумя опасными бактериями

На побережье Турции обнаружены бактерии Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, которые являются «родственниками холеры» и могут проникать в организм через открытые раны. Об этом сообщает Milliyet.

Врач стамбульской больницы Угур Аферин сообщил изданию, что заражение в данном случае приводит к тяжелой диарее и обезвоживанию. Бактерии Vibrio живут в морской воде и размножаются при повышении температуры. В Турции они выявлены на побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

Бактерии также могут содержаться в морепродуктах, таких как устрицы. В случае употребления зараженных моллюсков в пищу могут появиться боли в животе, рвота, диарея и лихорадка. У людей со слабым иммунитетом эти инфекции могут распространяться в крови и перерастать в сепсис. В редких случаях возможно появление некротизирующего фасциита, который может приводить к летальному исходу.

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в июне заявлял, что в Турции летом распространен вирус Коксаки, которым преимущественно заболевают дети. Он призвал воздержаться от поездок в эту страну. В Ассоциации туроператоров России назвали эту информацию слухами.