РСТ: у туроператоров нет подтверждений слухам о вспышке вируса Коксаки в Турции

Туроператоры и страховые компании не отмечают увеличения заболеваемости российских туристов вирусом Коксаки в Турции, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Турецкое министерство здравоохранения прежде также опровергло сообщения, получившие распространение в социальных сетях.

РСТ «не располагает данными об обращениях туристов, связанных с заражением вирусом Коксаки» в Турции, сообщили в объединении. Также указывается, что «туроператоры и страховые компании также не отмечают массовых жалоб или увеличения числа страховых случаев». Наибольшее число страховых случаев по-прежнему связано с ЛОР-заболеваниями, проблемами ЖКТ и спортивными травмами, уточнили в пресс-службе.

РСТ призвал туристов руководствоваться только официальной информацией от компетентных органов власти, включая Роспотребнадзор. «На данный момент никаких ограничений или предупреждений относительно поездок в Турцию не поступало»,— сказано в заявлении.

Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко ранее напомнил, что вирус Коксаки может вызывать расстройства со стороны различных внутренних органов, сопровождаемые повышением температуры тела, сыпью и другими симптомами. Бывший главный санитарный врач РФ призвал россиян воздержаться от посещения Турции.

Подробнее о случаях заболевания вирусом Коксаки в России — в материале «Ъ» «Коксаки не вызывали».