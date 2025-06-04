Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки

В Турции летом распространен вирус Коксаки, которым преимущественно заболевают дети, заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он призвал граждан воздержаться от поездок в эту страну. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали информацию о распространении вируса слухами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию,— заявил господин Онищенко (цитата по ТАСС).— Наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки». Он уточнил, что это вирусное заболевание передается через воду, пищу, грязные руки и может вызвать расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной железы.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян, в свою очередь, заявил, что ассоциация не фиксирует отказов россиян от поездок в Турцию. «Нет каких-то официальных заявлений со стороны турецких властей или Роспотребнадзора,— сказал он радио «Говорит Москва».— Эпидемиологической опасности распространения данного заболевания нет».

Telegram-канал «Осторожно, Москва» на прошлой неделе сообщал, что около 15 россиян, отдыхавших в отеле Sunlight Resort в Анталье, заболели вирусом Коксаки. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о жалобах российских туристов на случаи заболевания вирусом.

Подробнее о случаях заболевания вирусом Коксаки в России — в материале «Ъ» «Коксаки не вызывали».