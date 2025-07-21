За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 22 пожара

В последние сутки в Свердловской области были потушены 22 пожара, из которых 10 произошли в жилом секторе, сообщили в региональном МЧС. Причины всех возгораний устанавливаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В поселке Новая Кола по улице Лизы Чайкиной загорелись надворные постройки. Пожар охватил площадь 150 кв. м. В тушении участвовали 12 пожарных и четыре единицы техники, потушить пожар удалось за 69 минут. Причины возгорания выясняются.

Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожаров в 22% случаев. Например, в Екатеринбурге по улице Суходольская загорелся мусор в неэксплуатируемом здании. Площадь пожара составила 25 кв. м, он был потушен за 10 минут силами пяти специалистов и одной единицы техники.

В 4% случаев причиной пожаров стало короткое замыкание электропроводки. Так, в Нижней Салде по улице Рабочей Молодежи сгорел легковой автомобиль. Пожар на площади 5 кв. м был ликвидирован за две минуты четырьмя пожарными и одной единицей техники.

Нарушение правил безопасности при эксплуатации печи стало причиной пожаров в 13% случаев. В частности, в Туринске по улице Шоферов загорелась частная баня на площади 70 кв. м. Пожар потушили за 13 минут при участии семи специалистов и двух единиц техники.

Напомним, в начале июля в Екатеринбурге потушили большой пожар на четырехэтажном складе на улице Монтажников. Были повреждены кровля, имущество склада, внутренняя и внешняя отделка. В тушении участвовали 35 единиц техники и 115 человек личного состава.

Ирина Пичурина