В Екатеринбурге потушили большой пожар на складе

Площадь пожара на четырехэтажном складе на улице Монтажников в Екатеринбурге увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. На 1:21 8 июля огонь был локализован, к 3:32 пожарные ликвидировали открытое горение, занялись проливкой и разбором сгоревших конструкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Были повреждены кровля, имущество склада, внутренняя и внешняя отделка. Сгорело не только здание, но и оставленные на хранение вещи. В тушении участвовали 35 единиц техники и 115 человек личного состава.

Напомним, пожар на улице Монтажников начался 7 июля, к вечеру площадь пожара составляла 2,5 тыс. кв. м. На тот момент тушением занимались 36 специалистов и 16 единиц техники. Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ирина Пичурина