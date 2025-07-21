Перебои в телевещании в Ростовской области продлятся неделю

В Ростовской области в течение рабочей недели из-за технических работ будет прерываться телесигнал. Об этом сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

21 июля с 8:00 до 17:00 вещание будет приостановлено в Каменске-Шахтинском и Морозовске.

На следующий день с 10:00 до 19:00 отключения намечены в Новочеркасске. Возможны также перебои в Миллерово и Ростове-на-Дону. Отключения запланированы с 9:00 до 17:00, а также с 10:35 до 17:00.

23 июля с 8:00 до 17:00 техработы запланированы в хуторе Калининском Шолоховского района. Здесь временно отключат около 20 телеканалов и несколько радиостанций.

В Ростовской области в течение рабочей недели из-за технических работ будет прерываться телесигнал. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

21 июля с 8:00 до 17:00 вещание будет приостановлено в Каменске-Шахтинском и Морозовске.

На следующий день с 10:00 до 19:00 отключения намечены в Новочеркасске. Возможны также перебои в Миллерово и Ростове-на-Дону. Отключения запланированы с 9:00 до 17:00, а также с 10:35 до 17:00.

23 июля с 8:00 до 17:00 техработы запланированы в хуторе Калининском Шолоховского района. Здесь временно отключат около 20 телеканалов и несколько радиостанций.

Наталья Белоштейн