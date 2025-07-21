В Свердловскую область в начале недели вернется жара

В начале недели в Свердловскую область вернется жара, существенных осадков не ожидается, хотя местами возможны небольшие дожди, следует из информации Уральского гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В понедельник, 21 июля, дневная температура на Среднем Урале достигнет +23°..+28°, на севере до +18°, переменная облачность, местами небольшие дожди, ветер переменных направлений 1-6 м/с с порывами до 12 м/с. Ночью 22 июля будет +11°..+16°, днем +21°..+26°, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 23 июля составит +11°..+16°, днем +21°..+26°, облачно с прояснениями, днем в большинстве районов кратковременные дожди, ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В Екатеринбурге днем понедельника температура достигнет +27°, во вторник — ночью +15°, днем +23°, в среду — ночью +15°, днем до +25°. Существенных осадков 21 и 22 июля в городе не ожидается, днем 23 июля прогнозируется кратковременный дождь.

Ирина Пичурина