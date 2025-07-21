Началась регистрация кандидатов на выборах в горсовет Новосибирска

Первые кандидаты зарегистрированы на выборах городского совета Новосибирска. Данные об этом размещены в ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Первые четверо зарегистрированных кандидатов являются самовыдвиженцами. В их числе, Сергей Большаков (округ №20), Евгений Гаврилов (№14), Вячеслав Илюхин (№17) и Татьяна Шенрок (№15). Господин Большаков и госпожа Шенрок указаны в качестве помощников депутата законодательного собрания Новосибирской области Вячеслава Илюхина. Как писал «Ъ-Сибирь», господин Илюхин также баллотируется в новый созыв областного парламента от партии «Родина».

К утру 21 июля в ГАС «Выборы» занесены данные о 237 выдвинутых кандидатах. В ходе голосования 12-14 сентября будут избраны 50 депутатов горсовета, все в одномандатных округах.

Валерий Лавский