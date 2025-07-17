«Родина» представила списки своих кандидатов в новосибирский облизбирком

Избирательная комиссия Новосибирской области приняла документы регионального отделения партии «Родина» со списками кандидатов в депутаты областного законодательного собрания и горсовета Новосибирска. Об этом говорится в сообщении избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным сайта «Родины», в общеобластную часть партсписка на выборах в заксобрание вошли два действующих депутата — Вячеслав Илюхин и Константин Антонов, а также депутат горсовета Леонид Рыбин. Господа Илюхин и Антонов будут баллотироваться и в одномандатных округах. Как писал «Ъ-Сибирь», Вячеслав Илюхин ранее сам выдвинул свою кандидатуру в округе №24, но затем отозвал соответствующее заявление из облизбиркома. Господин Рыбин также стал одним из четырех кандидатов «Родины» в горсовет.

Напомним, голосование состоится 12-14 сентября. В заксобрание избираются 76 депутатов (38 — по партспискам, 38 — в одномандатных округах), в горсовет Новосибирска — 50 депутатов-одномандатников. По данным облизбиркома, срок подачи документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов истекает 23 июля.

Валерий Лавский