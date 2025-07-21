Главные новости к утру 21 июля

В Якутии вахтовый автобус съехал в 30-метровый обрыв. Управление МЧС по республике сообщило «Ъ», что 13 человек погибли, еще 20 пострадали.

Силы ПВО с начала суток сбили 13 беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также Нижнего Новгорода приостанавливали работу.

В поселке Каменоломни Ростовской области в результате падения обломков БПЛА загорелась крыша железнодорожного вокзала и цветочный магазин.

Правящая в Японии коалиция потеряла большинство в парламенте.