МЧС Якутии: в ДТП с вахтовым автобусом погибли 13 человек

Управление МЧС по Якутии сообщило «Ъ», что в результате падения вахтового автобуса в обрыв погибли 13 человек. Всего в автобусе находились 33 человека. Как пояснило ведомство, первоначальная информация была «задвоена» и некорректна.

Как добавило МЧС, всего пострадали 20 человек, из которых 10 госпитализированы. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. Еще 10 человек находятся на амбулаторном лечении.

Первым о ДТП сообщило республиканское управление МВД. Ведомство писало, что в автобусе находились 36 человек, из которых 14 погибли. Позже управление МЧС рассказало о 13 погибших и 20 пострадавших, из которых 10 госпитализированы. Затем Минздрав Якутии опубликовал сообщение, в котором говорится, что 10 пострадавших госпитализированы, девять осмотрены амбулаторно, еще один — умер.

Как установило МЧС, водитель автомобиля «КамАЗ-вахтовка» при выезде с территории шахты АО «ГОК Денисовский» «допустил съезд с обрыва с последующим опрокидыванием». Высота обрыва, по данным ведомства, составляет около 30 метров.

Николай Борисов, Якутск; Петр Бузлаев