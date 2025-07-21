В ходе учений спасен экипаж условно затонувшей подлодки Тихоокеанского флота

Спасательное судно «Игорь Белоусов» аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота (ТОФ) провело учение вблизи побережья Приморья по спасению экипажа условно аварийной дизель-электрической подводной лодки «Магадан».

По замыслу маневров, на борту субмарины произошла авария, и лодка легла на грунт на глубине 80 м в заливе Петра Великого, сообщила пресс-служба ТОФ. По тревоге спасательное судно «Иван Белоусов» в сопровождении буксира выдвинулось в район поиск и при помощи автономного необитаемого аппарата «Пантера» подводная лодка была обнаружена.

Следующий этап спасательных работ был проведен с использованием автономного аппарата «АС-40». Сначала он подал на борт «Магадана» «воздух, технические жидкости и электропитание». Затем аппарат пристыковался к комингс-площадке субмарины. «После чего были открыты люки и выполнен практический вывод части экипажа сухим способом из корпуса лодки на борт автономного аппарата с дальнейшим подъёмом подводников на борт спасательного судна»,— говорится в сообщении.

Количество эвакуированных таким способом моряков не уточняется.

В марте текущего года учения спасательное судно ТОФ «Георгий Козьмин» провело учение по оказанию помощи экипажу условно терпящей бедствие подводной лодки в Авачинской бухте у побережья Камчатки.

Алексей Чернышев, Владивосток