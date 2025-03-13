Тихоокеанский флот провел учения по спасению экипажа аварийной подлодки

В Авчинской бухте у побережья Камчатки спасательное судно «Георгий Козьмин» Тихоокеанского флота (ТОФ) провело учение по оказанию помощи экипажу условно терпящей бедствие подводной лодки, сообщила пресс-служба ТОФ. В ходе маневров экипаж глубоководного аппарата АС-30, носителем которого является «Георгий Козьмин», успешно осуществил поиск стенд-макета, лежащего на глубине около 20 м.

«В заданное нормативами время глубоководный аппарат подошел к нему, закрепился на комингс-площадке и осуществил имитацию спасательных работ по выводу экипажа аварийной подводной лодки»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Учение, проведенное в соответствии с планом боевой подготовки флота, показало готовность экипажа АС-30 «к выполнению задач по предназначению в море», констатируют в штабе ТОФ.

В августе 2005 года однотипный с АС-30 глубоководный аппарат АС-28 запутался в рыболовных сетях на глубине в бухте Березовой в 75 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Семь человек экипажа были спасены при помощи британских спасателей и оборудования.

Алексей Чернышев, Владивосток