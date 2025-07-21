МККК: сейчас в Газе нет ни одного безопасного места

Сегодня в Газе нет ни единого места, где было бы безопасно находиться — об этом заявила в интервью «Ъ» директор управления Международного комитета Красного Креста (МККК) по оперативной деятельности Ясмин Пра-Дессимо. «Мне всегда трудно сравнивать, но сегодня мы не можем подобрать слов, чтобы описать происходящее в Газе,— сказала она.— Каждый день гибнут гражданские лица, ежедневно гибнут дети». Она добавила, что перемирие между Израилем и «Хамасом» «принесло облегчение населению». «И мы видим, что каждая секунда без перемирия означает новые жертвы»,— добавила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters TV / Reuters Фото: Reuters TV / Reuters

Госпожа Пра-Дессимо напомнила, что гуманитарные организации «призывают все стороны» к принятию решения о политическом урегулировании конфликта. «Потому что страдания, которые испытывают люди, выходят за рамки того, что мы можем выразить словами. И этим страданиям нет конца»,— заявила она.

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Александр Черных