Господдержка только до границы

Власти готовятся к запуску региональной части системы поддержки промышленного экспорта — опубликованы правила выделения нацеленных на его развитие субсидий. Документ разработан Российским экспортным центром (РЭЦ) и Минпромторгом, на госсубсидии с половинным участием субъекта РФ смогут рассчитывать региональные производства, которым сложно конкурировать на федеральном уровне и международных рынках, но которые выпускают при этом потенциально интересную внешним покупателям продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы отправить российский сапог на берега, например, Индийского океана, правительство и региональная власть договорились вложиться в поддержку сапожников на равных

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Чтобы отправить российский сапог на берега, например, Индийского океана, правительство и региональная власть договорились вложиться в поддержку сапожников на равных

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Региональные промышленные компании смогут получать федеральные субсидии на реализацию экспортно ориентированных проектов, входящих в региональные проекты поддержки экспорта. Правила распределения господдержки опубликовал на regulation.gov.ru Минпромторг. Вводящий их проект постановления правительства вносит изменения и в госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Как пояснили “Ъ” в Минпромторге, проект постановления — часть работы по развитию и внедрению механизма софинансирования экспортных региональных программ (пополам из федерального и регионального бюджетов).

Региональные экспортные программы готовят на среднесрочный период сами регионы — это проекты для достижения показателей федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» (см. “Ъ” от 14 августа 2024 года).

Использовать такие субсидии, в частности, можно на возмещение затрат на закупку сырья и материалов, оплату энергоресурсов, выплату зарплаты, оплату услуг подрядчиков, транспортные и таможенные расходы. Деньги в том числе можно будет направить на доработку продукции для поставок на экспорт, продвижение, аренду складов, транспортно-логистическую инфраструктуру.

Для получения денег регионам будет необходимо принять участие в конкурсе, который ежегодно организует межведомственная комиссия Минпромторга.

Победителями станут субъекты федерации, возглавляющие рейтинг реализации экспортного потенциала регионов, его ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив. На момент отбора программа поддержки экспорта должна существовать не менее трех лет и содержать все обязательные показатели развития экспорта региона, в том числе прирост объема экспорта несырьевых товаров к цифрам 2023 года. В подаче заявки принимает участие глава региона.

Еще один критерий выделения денег — соответствие программ поддержки положениям «Регионального экспортного стандарта 3.0» (один из инструментов экспортного нацпроекта, позволяющий сделать программы сопоставимыми). Стандарт требует в том числе раскрытия данных о стратегическом планировании, кадровой подготовке, цифровизации инфраструктуры и международном продвижении, при его обновлении требования были направлены на «повышение качества реализации мероприятий по развитию экспорта, а также их эффективности»,— говорят в РЭЦ. С 2026 года стандарт предполагается распространить на все регионы (сейчас 59 регионов актуализировали свои программы на 2025–2030 годы).

Механизм софинансирования новый, он разрабатывался совместно с РЭЦ с 2024 года, заявили “Ъ” в Минпромторге: «Опубликованный проект постановления — часть работы по его развитию и внедрению и предназначен поддержать регионы в достижении целевых показателей и результатов федерального и национального проектов». Объем финансовой поддержки и число регионов, которые смогут получить субсидии, в настоящее время «активно обсуждаются в рамках формирования федерального бюджета на плановый период 2026–2028 годов», заявили в РЭЦ, «введется проработка варианта поэтапного увеличения как количества регионов-получателей, так и общего объема субсидирования».

Отметим, одной из целей конструкции, очевидно, является использование экспортного потенциала некрупных предприятий, довольно широко распространенных в российской экономике (см. “Ъ” от 18 июля).

Рассчитывать на федеральные субсидии таким компаниям, даже выпускающим потенциально востребованную на внешних рынках продукцию, сложно, как и конкурировать за поставки на внутренний рынок или госзаказ. Впрочем, очевидно, что на первых этапах в условиях дефицитного федерального бюджета (см. “Ъ” от 9 июля) и ограниченности региональных избыточно щедрой такая поддержка не будет, пока можно говорить скорее о пилотном режиме ее развертывания

Желание регулятора поддержать региональные экспортные программы отчасти может быть связано и с необходимостью восстановить динамику несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), который в основном и обеспечивается промышленным производством.

Напомним, ННЭ рухнул с довоенных максимумов в $194,2 млрд в 2021 году после 2022 года, в 2023-м показатель составил $146,3 млрд, в 2024-м — снизился еще на 2%, до $145 млрд. При этом объем ННЭ соответствует примерно 6% российского ВВП, а в условиях геополитической напряженности и растущих рисков введения санкций на основные российские сырьевые товары распределенные поставки значительного числа некрупных промышленных производств с диверсифицированной, хотя и сузившейся после 2022 года географией отгрузок, вероятно, видятся властям отчасти и методом снижения подобных угроз.

Анна Королева