Москва уходит в инновационный отрыв

Десятый рейтинг инновационных регионов России, составленный Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, возглавила Москва. Также в тройке — Татарстан и Нижегородская область. Оценивались созданные властями субъектов условия для инновационной деятельности, сама эта деятельность, научно-технический потенциал территорий, их экспортная активность и качество инновационной политики. По совокупности метрик все большее число регионов отстает от Москвы более чем на 40%.

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ представил новый выпуск рейтинга инновационного развития субъектов РФ. В восьмой раз (из десяти) список возглавила Москва. На втором месте — Татарстан, который переместился вверх на одну позицию, на третьем — Нижегородская область (также плюс строчка). Санкт-Петербург, в прошлом рейтинге находившийся на второй позиции, в этот раз оказался лишь на четвертой.

85 регионов РФ (без присоединенных) были ранжированы по значению индекса, рассчитанному на основе 55 показателей, сгруппированных в пять тематических блоков.

Это социально-экономические условия для инновационной деятельности, научно-технический потенциал, инновационная деятельность, экспортная активность и качество инновационной политики. Значение индекса для Москвы составило 0,6543, для Татарстана — 0,5851, для Нижегородской области — 0,5592, для Санкт-Петербурга — 0,5521.

В зависимости от величины отставания от лидера эксперты разделили субъекты РФ на четыре группы. В первой — шесть самых инновационных регионов: кроме первой четверки это Томская (0,5477) и Новосибирская (0,5277) области. Во второй — 30 регионов, в третьей — 37, в четвертой — 12 регионов. Замыкают рейтинг Ненецкий и Чукотский автономные округа (0,1599 и 0,1327 соответственно) и Ингушетия (0,1298).

Эксперты отмечают продолжение увеличения отрыва Москвы по уровню инновационного развития от других регионов.

Умеренно (в пределах 40%) уступают столице по значению российского регионального инновационного индекса 39,3% субъектов против 43,5% в прошлом году и 51,7% двумя годами ранее. Соответственно, все большее число регионов отстает более чем на 40% от столицы по совокупности метрик. Так, к примеру, у Москвы по-прежнему самый высокий уровень образовательного потенциала и цифровизации, она лидирует по показателям затрат на инновации и экспорту знаний. Кроме того, столица показывает высокий уровень организационного обеспечения научно-технической и инновационной политики на региональном уровне и активно участвует в федеральных инициативах.

За последние несколько лет в регионах наблюдается бум создания специализированных совещательных органов при губернаторе, ответственных за науку, инновации и образование, отмечает директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ Евгений Куценко. «Эти организационные меры улучшают координацию для сложных проектов, позволяют преодолевать ведомственные преграды. Как результат — все больше региональных проектов получают поддержку в рамках федеральных программ»,— поясняет он. Однако объем этой поддержки сокращается и эту проблему вряд ли можно решить только за счет усилий региональных властей. «Инновации требуют и денег, и времени»,— говорит эксперт. По его мнению, возможно, именно поэтому за последний год в регионах устанавливались новые преференциальные режимы промышленного характера (прежде всего, для промкластеров).

Венера Петрова