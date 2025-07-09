Дефицит выполнил годовой план досрочно

Доходы федерального бюджета по итогам первой половины 2025 года составили 17,6 трлн руб., расходы — 21,3 трлн руб., сообщил Минфин. В результате дефицит бюджета сложился в размере 3,7 трлн руб., или 1,7% ВВП. Это ровно столько, сколько, согласно недавно исправленному парламентом с подачи правительства закону о действующем бюджете ожидается по итогам всего этого года. Месяцем ранее отставание доходов от расходов было меньшим — 3,4 трлн руб., или 1,5% ВВП. Таким образом, отдельно взятый бюджетный июнь был также дефицитным (в плюсе в этом году был только март).

Доходная часть федерального бюджета по итогам шести месяцев относительно такого же периода прошлого года увеличилась на 2,8%. Этим скромным приростом в размере, не превышающем инфляцию (около 10% в годовом измерении), бюджет обязан ненефтегазовым поступлениям, которые прибавили 12,7% год к году, составив 12,9 трлн руб. Речь идет прежде всего об НДС, сборы которого превышают половину всех ненефтегазовых доходов и по итогам полугодия составили 7 трлн руб. (плюс 7,3% к сопоставимому периоду 2024-го).

Налоговые же поступления бюджета от добычи и продажи нефти и газа по итогам января—июня упали на 16,9%, до 4,7 трлн руб. Как и прежде, это объясняется прежде всего существенным снижением цены на нефть Urals на фоне заметного укрепления рубля (подробнее о нефтегазовых доходах см. “Ъ” от 4 июля).

Расходы федерального бюджета в первом полугодии к такому же периоду 2024-го увеличились значительно больше, чем доходы,— на 20,2%. Впрочем, Минфин отмечает, что динамика прироста трат не увеличивается. После ускоренного финансирования расходов в январе (сразу плюс 64,1% год к году), связанного с оперативным заключением контрактов и авансами по «отдельным контрактуемым расходам», на отрезке февраль—июнь прирост уже был заметно меньшим — 12,9% год к году.

Относительно скромного прироста доходов и такое увеличение трат выглядит напряженным. Однако оно не только уже учтено в принятых в июне поправках к бюджету, но и формально соответствует бюджетному правилу. Оно позволяет увеличивать траты при появлении дополнительных ненефтегазовых поступлений, даже если общие доходы госказны снижаются. Это дало правительству возможность добавить денег на расходы на общую сумму 0,8 трлн руб., которые пойдут на субсидирование льготных ипотечных программ, на нужды АПК, на индексацию «завязанных» на высокую инфляцию выплат, а также на военные траты.

Вадим Вислогузов