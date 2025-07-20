Советник главы Ирана рассказал Путину об обострении на Ближнем Востоке

Старший советник верховного руководителя Ирана Али Лариджани рассказал президенту России Владимиру Путину об обострении ситуации в регионе. По его словам, это связано с разработкой иранской ядерной программы. Господин Лариджани поделился тем, как руководство Ирана оценивает происходящее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российская сторона высказала свою позицию по этому поводу, пишет пресс-служба Кремля. Эта позиция направлена на стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке. Говорилось о том, что необходимо прибегнуть к политическому урегулированию сложившейся ситуации. Подробности встречи не раскрываются.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил новыми бомбардировками по Ирану, если власти страны решат восстановить свою ядерную программу. Власти республики заявляют, что страна выйдет из договора о нераспространении ядерного оружия, если на нее продолжат оказывать давления. Там угрожают начать обогащать уран выше уровня 60%.

Подробности — в материале «Ъ» «Над Ираном опять нависли бомбы».