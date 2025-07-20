«Магнит» выплатил 822 млн рублей по биржевым облигациям

ПАО «Магнит» отчиталось о выплаченных доходах владельцам биржевых облигаций серии БО-005Р-02 за пятый купонный период — с 18 июня по 18 июля 2025 года. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 821,65 млн руб. Соответствующее сообщение опубликовано на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Размер выплаченных доходов в расчете на одну облигацию составил 17,67 руб. Общее количество ценных бумаг эмитента, по которым были выплачены доходы, — 46,5 млн штук.

Также ПАО «Магнит» сообщило о дополнительном выпуске биржевых облигаций с погашением в 780-й день с даты начала размещения ценных бумаг. Номинальная стоимость облигаций — 1 тыс. руб.

Ранее компания сообщала о выплате по облигациям 452 млн руб. (18,08 руб. — на одну облигацию, общее количество ценных бумаг — 25 млн штук).

15 июля ПАО «Магнит» приняло решение установить величину процентной ставки по первому купонному периоду биржевых облигаций серии БО-004Р-08 в размере 14,95% годовых, что составляет 12 руб. 29 коп. на одну облигацию серии БО-004Р-08 за первый купонный период. Установлено, что процентные ставки по купонным периодам со второго по двадцать шестой включительно равны процентной ставке по первому купонному периоду.

Василий Хитрых