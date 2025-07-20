«Магнит» выплатил 822 млн рублей по биржевым облигациям
ПАО «Магнит» отчиталось о выплаченных доходах владельцам биржевых облигаций серии БО-005Р-02 за пятый купонный период — с 18 июня по 18 июля 2025 года. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 821,65 млн руб. Соответствующее сообщение опубликовано на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Размер выплаченных доходов в расчете на одну облигацию составил 17,67 руб. Общее количество ценных бумаг эмитента, по которым были выплачены доходы, — 46,5 млн штук.
Также ПАО «Магнит» сообщило о дополнительном выпуске биржевых облигаций с погашением в 780-й день с даты начала размещения ценных бумаг. Номинальная стоимость облигаций — 1 тыс. руб.
Ранее компания сообщала о выплате по облигациям 452 млн руб. (18,08 руб. — на одну облигацию, общее количество ценных бумаг — 25 млн штук).
15 июля ПАО «Магнит» приняло решение установить величину процентной ставки по первому купонному периоду биржевых облигаций серии БО-004Р-08 в размере 14,95% годовых, что составляет 12 руб. 29 коп. на одну облигацию серии БО-004Р-08 за первый купонный период. Установлено, что процентные ставки по купонным периодам со второго по двадцать шестой включительно равны процентной ставке по первому купонному периоду.