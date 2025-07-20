WSJ: Трамп хотел лишить SpaceX госконтрактов, но те оказались слишком важны

Во время публичной ссоры с Илоном Маском в начале июня Дональд Трамп пригрозил лишить компании миллиардера всех федеральных субсидий и госконтрактов. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), слова президента не были пустой угрозой: уже через несколько дней администрация проверяла все контракты правительства со SpaceX на предмет их возможного расторжения.

Как утверждают источники газеты, в результате проверки выяснилось, что власти не могут расторгнуть большинство контрактов с аэрокосмической компанией Илона Маска, поскольку они слишком важны для Министерства обороны и NASA. А заодно проверка в очередной раз доказала доминирующее положение SpaceX как производителя ракет-носителей и поставщика спутникового интернета.

На просьбу прокомментировать эту информацию представитель Белого дома заявил WSJ, что правительство проверяло все дорогостоящие контракты — не только со SpaceX. В компании на запрос издания не ответили.

Публичный конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался сразу после того, как миллиардер ушел с должности главы Департамента эффективности правительства. 1 июня господин Трамп объявил, что отзывает кандидатуру соратника господина Маска и спонсора его проектов в SpaceX Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Затем Илон Маск назвал проект бюджета США «отвратительной мерзостью» и призвал полностью его переделать. Президент в ответ заявил, что «самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов,— это прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном».

Кирилл Сарханянц