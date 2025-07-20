Немецкий бизнес отмечает смещение интереса россиян к китайскому автопрому

По оценкам члена Российско-германской внешнеторговой палаты и главы строительной компании Bavaria-Bau Вальдемара Эбергардта, немецкий автопром уже не так интересен россиянам. Его место на рынке в России заняли китайские производители.

«Что, действительно, может предложить российскому потребителю немецкий автопром? Только двигатель внутреннего сгорания»,— сказал господин Эбергардт «РИА Новости». По его мнению, в сегменте электромобилей немецкие автопроизводители не конкурентоспособны.

Китайские производители в свою очередь делают автомобили лучше и быстрее, считает глава Bavaria-Bau. «У них есть имя, у них есть марка»,— пояснил он.

По словам директора агентства «Автостат» Сергя Целикова, за январь—май России продано 93,5 тыс. китайских легковых автомобилей с пробегом. Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробнее о ситуации на российском авторынке — в материале «Ъ» «Лето поехало в минус».