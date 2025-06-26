Перепродажи китайских легковых автомобилей выросли в России на 44%

За январь—май 2025 года в России продано 93,5 тыс. китайских легковых автомобилей с пробегом. Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Самые продаваемые автомобили с пробегом принадлежат бренду Chery — 22,8% от общего числа. Также в лидеры выбились Geely (19,4%), Haval (13,9%), Lifan (8,1%), Changan (6%). Из конкретных моделей за прошедшую часть года чаще всего перепродавали Haval Jolion, Geely Monjaro и Geely Coolray.

Половина продаж пришлась на автомобили, выпущенные не позднее трех лет назад. По словам господина Целикова, это свидетельствует о желании владельцев поменять машины на новые до окончания гарантийного срока.

В сегменте крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV) продажи машин с пробегом за январь—май выросли на 58% (10,2 тыс. штук).

Степан Мельчаков