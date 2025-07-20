В Усть-Донецком районе мужчина пытался сжечь сожительницу

53-летнего жителя станицы Верхнекундрюченской задержали по подозрению в покушении на убийство сожительницы — мужчина поджег дом с находящейся внутри женщиной и заблокировал ей выход. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Инцидент произошел 15 июля в Усть-Донецком районе.

По версии следствия, подозреваемый разлил бензин в доме и поджег его зажигалкой, намереваясь убить 49-летнюю сожительницу. Предполагая, что женщина попытается выбраться из горящего помещения, мужчина выпрыгнул через окно и подпер входную дверь снаружи.

Планы злоумышленника сорвались — потерпевшая сумела покинуть здание через окно.

По ходатайству следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста. Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

Тат Гаспарян