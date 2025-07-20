Рейс «Победы» из Москвы приземлился в Минводах после почти 20 часов задержки

Рейс «Победы» Москва — Минводы прибыл в аэропорт назначения спустя почти 20 часов задержки, передает «РИА Новости».

Самолет должен был вылететь из Шереметьево 19 июля в 17:10 мск и приземлиться в Минводах в 20:15. Однако рейс отправился 20 июля в 10:04 и прибыл в аэропорт назначения в 12:56. Перед вылетом из Шереметьево пассажиры «Победы» заблокировали посадку. Они требовали представителей авиакомпании объяснить задержку рейса

«Победа» сегодня утром предупреждала об изменениях в расписании рейсов из-за ограничений в работе московских аэропортов. По состоянию на 16:16 мск ограничения действуют в Домодедово, Внуково и Шереметьево. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице за сутки сбили 25 беспилотников.