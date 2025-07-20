Пассажиры в Шереметьево блокировали посадку на рейс в Минводы

Пассажиры «Победы» сегодня заблокировали посадку на рейс из Шереметьево в Минеральные Воды. Они требовали представителей авиакомпании объяснить задержку рейса, передает «РИА Новости».

Пассажиры просили объяснить, почему отправка осуществляется по расписанию воскресенья, хотя они не могли вылететь еще с вечера субботы. К людям вышли представители служб безопасности.

Рейс DP6911 вылетел из Москвы в 8:19 и приземлился в Минводах в 11:09 мск. «Победа» сегодня утром предупреждала об изменениях в расписании рейсов из-за ограничений на работу авиагавани.