Массовое ДТП с двумя грузовиками произошло на трассе рядом с Североуральском

На 135 км автодороги «Серов — Североуральск — Ивдель» рядом в Североуральском (Свердловская область) произошло массовое ДТП. Как рассказали в свердловской Госавтоинспекции, по предварительным данным, на данном участке столкнулись пять транспортных средств, два из которых грузовые.

Движение на участке временно ограничено, инспекторы проводят распорядительно- регулировочные действия. «На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП и количество пострадавших устанавливается»,— прокомментировали в региональной ГИБДД.