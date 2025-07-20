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Массовое ДТП с двумя грузовиками произошло на трассе рядом с Североуральском

На 135 км автодороги «Серов — Североуральск — Ивдель» рядом в Североуральском (Свердловская область) произошло массовое ДТП. Как рассказали в свердловской Госавтоинспекции, по предварительным данным, на данном участке столкнулись пять транспортных средств, два из которых грузовые.

Движение на участке временно ограничено, инспекторы проводят распорядительно- регулировочные действия. «На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП и количество пострадавших устанавливается»,— прокомментировали в региональной ГИБДД.

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