Третий раунд переговоров с Украиной пройдет в Стамбуле

Переговорные делегации России и Украины собираются вновь встретиться в Стамбуле. Об этом сообщили источники «Интерфакс», ТАСС, «РИА Новости» и РБК.

В крупнейшем городе Турции прошли предыдущие два раунда переговоров о мирном урегулировании военного конфликта на Украине. Когда начнется третий раунд, еще неизвестно. Украинская сторона предлагала провести его на следующей неделе.

На предыдущих встречах, которые прошли 16 мая и 2 июня, делегации договорились об обменах военнопленными, а также представили друг другу меморандумы об условиях прекращения огня. Президент России заявлял, что предложения двух стран прямо противоположны, «но переговоры для того организуются и проводятся, чтобы искать пути сближения», отмечал он.