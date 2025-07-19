Украина предложила России провести переговоры на следующей неделе

Министр обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередной, третий раунд переговоров на следующей неделе. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Умеров

Фото: Диана Давитян / Wikimedia Рустем Умеров

Фото: Диана Давитян / Wikimedia

«Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня»,— сказал господин Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Также он призвал организовать личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это, по мнению украинского президента, поможет «реально обеспечить мир».

Источники ТАСС и «Интерфакс» подтвердили, что российская переговорная группа получила предложение от Украины. О реакции российских властей на это пока не сообщается.

Прямые переговоры России и Украины прошли два раза в этом году: 16 мая и 2 июня. Стороны договорились об обменах военнопленными. 15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет предложений Украины о дате следующих переговоров. Он говорил, что Россия готова к продолжать диалог.