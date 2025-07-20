14 детей эвакуировали вертолетом после ДТП в Дагестане

Следственный комитет возбудил уголовное дело после опрокидывания автомобиля УАЗ с детьми в Гунибском районе Дагестана. 14 пострадавших эвакуировали медицинским вертолетом в Махачкалу, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав РД Фото: Минздрав РД

«В Махачкале пострадавшие были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу»,— говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло 19 июля около селения Салта. 40-летний водитель грузового автомобиля УАЗ не справился с управлением при спуске, машина опрокинулась. По предварительным данным, в транспортном средстве находилось 20 детей от 7 до 15 лет.

Специалисты Дагестанского центра медицины катастроф совместно с сотрудниками районной больницы оказали помощь на месте и проводили интенсивную терапию в полёте. Из Гуниба в столицу республики доставили 14 детей, один из них в тяжёлом состоянии.

Большинство пострадавших получили ушибы и ссадины. Двое подростков травмированы серьёзнее, им оказывается медицинская помощь. Точное количество пострадавших устанавливается — местные жители и очевидцы сразу начали развозить детей по медучреждениям на личном транспорте.

Дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю дагестанского управления Дмитрию Беляеву предоставить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах аварии.

Тат Гаспарян