Бастрыкин потребовал доклад по ДТП со школьниками в Дагестане

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля, который перевозил школьников в Республике Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Республике Дагестан Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

ДТП произошло 19 июля около селения Салта в Гунибском районе. 40-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением при спуске, в результате чего машина опрокинулась.

По предварительным данным, в автомобиле находилось 20 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Точное количество пострадавших устанавливается, поскольку местные жители и очевидцы сразу начали развозить детей по медицинским учреждениям на личном транспорте, сообщает МВД по Республике Дагестан.

Большинство детей получили ушибы и ссадины. Двое подростков травмированы более серьезно, им оказывается медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву предоставить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.

Тат Гаспарян