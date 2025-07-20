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Личность оголившейся в центре Краснодара девушки установлена

Краснодарские полицейские установили личность девушки, танцевавшей без одежды на капоте «Мерседеса» на улице Красной. Как сообщили в УМВД по кубанской столице, ей оказалась 30-летняя гражданка. Участковые составили на нее два административных протокола за отказ от медосвидетельствования и мелкое хулиганство.

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Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: пресс-службы администрации Краснодара

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Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Теперь девушке, показавшей свое обнаженное тело толпам зевак в центре города, грозит ответственность, предусматривающая максимальное наказание до 15 суток административного ареста за каждое правонарушение.

Кроме того, в настоящее время проводится доследственная проверка по признакам умышленного уничтожения или повреждение имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). По версии правоохранителей, девушка могла повредить чужой автомобиль.

Василий Хитрых

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