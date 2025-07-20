Пашинян призвал изгнать католикоса всех армян Гарегина II из резиденции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской апостольской церкви католикоса всех армян Гарегина II (имя в миру Ктридж Нерсисян) из его резиденции в Эчмиадзине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы сделаем это вместе. Будьте готовы»,— написал господин Пашинян в Telegram-канале. Он напомнил о нарушении Гарегином II обета безбрачия, после которого премьер-министр призвал главу церкви уйти в отставку.

Никол Пашинян начал обвинять Гарегина II в нарушении обета безбрачия в июне. Тогда он опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) пост, в котором заявил, что у католикоса есть ребенок, и пообещал предоставить доказательства в случае необходимости.

Высший церковный совет ААЦ осудил действия Никола Пашиняна и назвал их «позорной антицерковной кампанией». Совет также обвинил премьер-министра в нарушении конституционного принципа отделения церкви от государства. После этого господин Пашинян предложил изменить порядок избрания главы Церкви. По его мнению, государство должно иметь решающий голос на выборах, а кандидаты — проходить бы проверку на «этику».

Подробнее о противостоянии премьер-министра с ААЦ — в материале «Никол Пашинян ищет новую веру».