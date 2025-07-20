Отель в России отформатировался до «ультра все включено»

Первый сертификат «ультра все включено» был выдан отелю в Краснодарском крае, об этом сообщили в Роскачестве. Такой статус позволяет не только декларировать высокий уровень сервиса, но и подтверждать его документально, отметили в организации. Всего в России существует 11 отельных комплексов, которые работают по системе «ультра все включено»: все они представлены на побережье Черного моря: в Сочи, Геленджике и Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

При этом отдых в российских отелях такого формата обходится даже дороже, чем аналогичные варианты в Турции и Египте. Данные по просьбе “Ъ FM” изучил директор по маркетингу сервиса бронирования туров Level.Travel Евгений Гинзбург: «Забронировать отдых в российском отеле "ультра все включено" будет стоить 280 тыс. руб. за двоих за неделю в июле. Сюда включен перелет, трансфер, проживание и питание. Туры из Москвы по этой цене доступны в отеле Alean Family Sputnik 4 "звезды" в Сочи. Другой объект этого формата — четырехзвездный Alean Family Biarritz в Геленджике —обойдется подороже: от 320 тыс. руб. за двоих за неделю. Но предложение уже есть только на август. В отеле "Акваград" 4 "звезды", в районе Лоо варианты проживания по системе "ультра все включено" будут стоить 171 тыс. руб. за двоих.

Судя по данным Level.Travel, наиболее выгодные даты для бронирования туров в этом формате — ближе к концу августа с захватом первых чисел сентября, то есть когда большинство туристов уже возвращаются назад. Если говорить про формат "все включено" без "ультра", то такие гостиницы в основном находятся в Сочи. Цены на недельный тур на двоих с перелетом из Москвы в июле начинаются от 133 тыс. руб. Что касается Турции в формате "ультра все включено", то средний чек пользователя Level.Travel за тур в отель 4 "звезды" на 7 ночей на двоих стоил 89 тыс. руб., 5 "звезд" – 220 тыс. руб., это июль и август. В Египте средний чек за отдых в таком формате в четырехзвездном отеле будет стоить 150 тыс. руб., в пятизвездном — 209 тыс. руб.».

В ГОСТе для отелей уточняются требования и рекомендации к обслуживанию посетителей. Регламентируется все — от площади номеров и количества бассейнов до кейтеринга и доступных видов алкоголя. Насколько влияет получение статуса "ультра все включено" на отель? Об этом “Ъ FM” поговорил с управляющим партнером консалтинговой компании Sea Company Андрей Шемякин: «Наличие у отеля такого сертификата не увеличит поток гостей. Люди продолжают выбирать гостиницы по отзывам в интернете и личному опыту. Самое лучшее — это рекомендация друзей. Поэтому то, что сейчас появится статус "ультра все включено", допустим, у моего отеля, не даст никакого дополнительного value, никакой дополнительной лояльности.

Что касается потенциального спроса, то сколько россиян имеют заграничный паспорт? Этот процент достаточно невысок. Кроме того, огромная проблема — это языковой барьер, люди не хотят чувствовать себя в непривычной ситуации. Есть у нас и большая категория невыездных гостей, которым запрещено бывать за границей. Так что они выбирают российские отели и платят эти деньги спокойно. Сейчас по всей стране в первую очередь открываются luxury-объекты. Этот сегмент показывает шикарный спрос, потому что люди с ультрадоходами менее пострадали от текущей ситуации и не изменяют своим привычкам. Те же, кто ездит в 4 "звезды", начали экономить, им уже нормально и трехзвездную гостиницу рассмотреть. Это очень выгодно для инвестора и более стабильно для управляющих компаний, сегмент не так штормит. Продукты используются больше, меньше списывается чего-либо, алкоголь не портится. И здесь вопрос только продаж».

Стандарт размещения «ультра все включено» и «все включено» был утвержден в России в 2023 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Яна Лубнина, Александра Майданская