Бастрыкин запросил доклад о недобросовестном застройщике в Ростовской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела против ростовского предпринимателя, который не выполнил обязательства по строительству жилых домов для граждан, оплативших услуги в том числе за счет ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Граждане обратились с жалобами в комментариях Telegram-канала Информационного центра СК России, выразив недовольство ходом установления обстоятельств мошеннических действий индивидуального предпринимателя.

Потерпевшие заключили с застройщиком договоры подряда на возведение частных жилых домов и внесли оплату, используя средства ипотечного кредитования. Однако организация не исполнила взятые на себя обязательства — строительные работы остались незавершёнными, а объекты не были введены в эксплуатацию в установленные сроки. К ответственности никто пока не привлечен.

Ситуация получила освещение в средствах массовой информации. Александр Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Следственное управление СК России по Ростовской области с октября прошлого года ведет уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Глава СК поручил руководителю регионального следственного управления Аслану Хуаде представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Тат Гаспарян