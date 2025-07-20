Песков: США начинают лучше понимать сложность урегулирования на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования на Украине остается длительным и непростым, однако в Вашингтоне начинают больше осознавать его сложность. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это длительный процесс, он требует усилий. Он непрост. И скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это понимают»,— отметил господин Песков. Он также подчеркнул, что российская сторона готова к быстрому движению и считает важным достижение своих целей в рамках специальной военной операции.

Пресс-секретарь подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно высказывался о желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло. Господин Песков напомнил, что цели России остаются неизменными и понятными. Он также заявил, что встреча Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом необходима и обязательно случится.

О процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».