Песков: США начинают лучше понимать сложность урегулирования на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс урегулирования на Украине остается длительным и непростым, однако в Вашингтоне начинают больше осознавать его сложность. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Это длительный процесс, он требует усилий. Он непрост. И скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это понимают»,— отметил господин Песков. Он также подчеркнул, что российская сторона готова к быстрому движению и считает важным достижение своих целей в рамках специальной военной операции.
Пресс-секретарь подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно высказывался о желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло. Господин Песков напомнил, что цели России остаются неизменными и понятными. Он также заявил, что встреча Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом необходима и обязательно случится.
О процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».