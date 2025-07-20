Песков: встреча Путина и Трампа обязательно состоится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом необходима и обязательно случится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Возможно, она будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа»,— сказал господин Песков журналисту Павлу Зарубину. Однако это время еще не настало, и работу еще только предстоит сделать, подчеркнул пресс-секретарь.

По словам Дмитрия Пескова, в Вашингтоне начинают все больше и больше понимать, что процесс урегулирования на Украине непрост и требует усилий. Американский президент подтверждает свое намерение делать все возможное для этого, считает представитель Кремля.

Президент России говорил, что встреча с Дональдом Трампом была бы полезной, однако должна быть подготовленной. Последний телефонный разговор глав государств состоялся 3 июля. После этого Дональд Трамп заявил об отсутствии прогресса в разрешении российско-украинского конфликта.

О процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «И ты, Трамп»