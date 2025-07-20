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Позирующей на капоте авто в центре Краснодара обнаженной девушке грозит 15 суток

Полицейские Краснодара изучили размещенное в социальных сетях видео, на котором в центре города на улице Красной обнаженная девушка танцует, стоя на капоте черного «Мерседеса» Как сообщили в УМВД по кубанской столице, в настоящее время проводится проверка и устанавливается личность девушки.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

«За совершенные действия ей грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), предусматривающей вплоть до 15 суток ареста»,— сообщили в городской полиции.

Василий Хитрых

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