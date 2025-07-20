Мотоциклист пострадал при ударе БПЛА в Курской области

Вчера вечером беспилотник ударил по движущемуся мотоциклу в селе Ломакино Рыльского района. В результате пострадал 30-летний мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Мотоциклист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правой голени. Ему оказали первую медицинскую помощь. Сейчас он находится в Курской областной больнице. Глава региона пожелал мужчине скорейшего выздоровления и призвал жителей оставаться бдительными.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь над Курской областью было уничтожено два беспилотника ВСУ. О последней атаке по Рыльску Александр Хинштейн сообщал 18 июля. Тогда дрон ударил по центру города. Было повреждено здание авиационного технического колледжа и несколько магазинов.