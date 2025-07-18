Украинский дрон ударил по колледжу в Рыльске

Город Рыльск Курской области подвергся ударам БПЛА. Повреждено здание авиационного технического колледжа в центре города. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

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Фото: @hinshtein Кадр с места происшествия

Фото: @hinshtein

Также повреждения получили близлежащие магазины. По словам господина Хинштейна, у них выбиты окна, частично посечены фасады и кровля. Сведения о пострадавших не приводятся.

Глава района взял ситуацию на личный контроль. На месте работают оперативные службы.