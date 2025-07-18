Украинский дрон ударил по колледжу в Рыльске
Город Рыльск Курской области подвергся ударам БПЛА. Повреждено здание авиационного технического колледжа в центре города. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Кадр с места происшествия
Фото: @hinshtein
Также повреждения получили близлежащие магазины. По словам господина Хинштейна, у них выбиты окна, частично посечены фасады и кровля. Сведения о пострадавших не приводятся.
Глава района взял ситуацию на личный контроль. На месте работают оперативные службы.