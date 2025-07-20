В аэропорту Кольцово зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов в Москву

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге массово задерживаются рейсы в Москву. Согласно онлайн-табло аэропорта, три рейса в Москву и один в Санкт-Петербург отменены, еще три в столицу были задержаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» отменили полеты в столицу, назначенные на 5:10, 5:40, 6:00 и 14:55. Также отменены четыре рейса из Москвы в Екатеринбург.

Помимо перелетов внутри страны также задержаны рейсы в Стамбул (8:20, «Аэрофлот»), Душанбе (13:50, Somon air). В Кольцово сообщили, что отмены и задержки не связаны с работой аэропорта.

По данным «Ъ», сегодня ночью московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский приостановили прием и отправку самолетов. Ранее ограничения также ввели в Шереметьево. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после полуночи силы ПВО сбили вблизи Москвы несколько беспилотников.