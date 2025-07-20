Все аэропорты Москвы возобновили работу

Росавиация сообщила, что московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку самолетов. Ограничения действовали почти два часа.

Ранее работу также возобновил аэропорт Шереметьево. С начала ночи ограничения в аэропортах вводились дважды.

В 4:05 мск Росавиация также сообщила, что прием и отправку самолетов приостановил аэропорт Нижнего Новгорода. Аналогичные ограничения продолжают действовать в Калуге и Ярославле.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что после полуночи вблизи столицы сбиты 16 беспилотников.